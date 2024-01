Russia: Putin, fondamentale sviluppo regione dell'Estremo oriente per rapporti con Asia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha evidenziato come il governo russo abbia iniziato a impegnarsi in progetti di sviluppo nella regione dell'Estremo oriente già all’inizio degli anni 2000, e più attivamente nel 2013. Le autorità russe continueranno a prestare attenzione alla regione perché, come l'Artico, rappresenta il futuro del Paese, ha aggiunto Putin. Il presidente ha sottolineato come la regione dell'Estremo oriente russo abbia vantaggi in termini di logistica, produzione e risorse minerarie. Tuttavia, è necessario continuare a lavorare per lo sviluppo di questi territori, ha proseguito il titolare del Cremlino. (Rum)