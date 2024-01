Russia: Putin, Paese si sta rafforzando in tutti i settori, compresa l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si sta rafforzando in tutti i settori, compresa l'economia, che è diventata la quinta a livello globale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, ripreso dall'agenzia "Ria Novosti". "Stiamo rafforzando lo Stato in tutti i settori, e il primo di questi è l'economia", ha detto Putin. “Nonostante tutte le restrizioni e tutte le difficoltà che affrontiamo, l’economia russa è diventata la prima in Europa in termini di parità di potere d’acquisto. Abbiamo conquistato il primo posto in Europa e siamo diventati la quinta economia del mondo" dietro a Cina, Stati Uniti, India e Giappone, secondo Putin. (Rum)