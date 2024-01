Inps: Pirro (M5s), titoli di Stato restano in Isee, pasticcio annunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel calcolo dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) i titoli di Stato continuano a contare. Il chiarimento arrivato dall'Inps è l'ennesimo segnale dell'incompetenza di questo governo. Più volte, durante l'iter parlamentare della manovra, abbiamo chiesto che la norma che prevede l'esclusione di titoli di risparmio statali e postali fino a 50 mila euro dal conteggio del patrimonio venisse cancellata. Innanzitutto, perché la reputiamo profondamente sbagliata. Ora il comunicato dell'Istituto di previdenza fuga ogni dubbio. Sia questa l'occasione, nel primo provvedimento utile, per eliminarla". Lo afferma, in una nota, la senatrice del Movimento cinque stelle in decima commissione, Elisa Pirro. (Com)