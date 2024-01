Governo: Boschi (Iv), Meloni mente su tutto, italiani stanno peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "sta mentendo su tutto. Ha alzato le tasse, gli sbarchi sono aumentati del 50 per cento rispetto allo scorso anno e triplicati rispetto a due anni fa. Al governo continuano a dire che sono garantisti, ma lo sono solo nei confronti di Delmastro, dopo aver chiesto le dimissioni di interi governi per inchieste finite nel nulla. Sul Meccanismo europeo di stabilità ci hanno messo all'angolo in Europa, ma soprattutto gli italiani stanno peggio". Lo ha affermato a Skytg24 la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi. (Rin)