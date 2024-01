FI: D'Attis, buon lavoro a Giuseppe Gallo, nuovo coordinatore provinciale Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Gallo, "vicesindaco di Gioia del Colle, ha vinto il congresso provinciale di Forza Italia di Bari, presieduto dal collega Alessandro Battilocchio. Dopo circa dieci anni sostituisce l'uscente Francesco Paolo Sisto". E' quanto dichiara, in una nota, il commissario regionale pugliese di Forza Italia, l'onorevole Mauro D'Attis, che prosegue: "Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per questa elezione: Gallo saprà essere un coordinatore attento, operativo, in grado di allenare la nostra squadra politica sul territorio barese con entusiasmo e determinazione. Sono con lui e con tutti gli amici eletti nel coordinamento provinciale e con i delegati al Congresso nazionale. Si apre una fase nuova, fortemente voluta dal segretario nazionale, Antonio Tajani, e gli eletti avranno il mio pieno sostegno alle iniziative che vorranno intraprendere per rafforzare Forza Italia sul territorio. Buon lavoro". (Com)