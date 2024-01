Francia: ministro Esteri Sejourné in visita in Germania e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourné, si è recato oggi in visita in Germania, mentre domani sarà in Polonia. Lo riferisce l'emittente "Bfm", secondo cui il capo della diplomazia di Parigi, nel corso degli incontri con gli omologhi a Berlino e Varsavia, intende promuovere iniziative per l'Ucraina a livello europeo. Durante la visita di ieri a Kiev, Sejourné haa affermato che l’Ucraina “rimarrà una priorità” per la Francia. (Frp)