Gaza: ministero Esteri Ramallah, "100 giorni di sofferenza e oppressione"

- Il ministero degli Esteri e degli Espatriati dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha invitato "i Paesi che sostengono la continuazione della guerra di occupazione israeliana sulla Striscia di Gaza e il suo prolungamento a ritirare le loro posizioni, 100 giorni dopo il più grande disastro umanitario della storia". In una nota stampa diffusa oggi, la diplomazia palestinese scrive: "Dopo 100 giorni di genocidio, sofferenza, dolore, tormento, oppressione, ingiustizia e lacrime, e a 75 anni dalla Nakba del nostro popolo, la comunità internazionale sta riproducendo il suo fallimento nell'attuare le risoluzioni di legittimità internazionale riguardanti la questione palestinese e ribadisce la propria incapacità e fallimento nel risolvere la questione palestinese e porre fine alla situazione". "Lo Stato occupante - Israele - continua a trarre beneficio da questo fallimento e questa inazione e li usa per continuare a commettere altri crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, aggiunge il ministero di Ramallah, in Cisgiordania. La diplomazia palestinese aggiunge: "L’occupazione ha trasformato la Striscia di Gaza in un luogo inabitabile e ha commesso crimini orribili in cui sono stati uccisi, feriti e dispersi quasi centomila palestinesi, la maggior parte dei quali erano bambini e donne, e ha costretto allo sfollamento forzato quasi due milioni di palestinesi senza alcun aiuto, senza un rifugio sicuro e senza il minimo necessario per soddisfare i bisogni umani fondamentali, oltre a una guerra sistematica per distruggere l’Unrwa e metterla fuori servizio". (Res)