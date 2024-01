© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13 le persone finite in manette, a Roma, per traffico di droga. Lo scrive su X (ex Twitter), il ministro dell'Interno, Matteo Piatedosi. "La polizia di stato, nel corso di diverse operazioni che hanno interessato numerosi quartieri della Capitale, ha sequestrato oltre 23 chili di stupefacenti, tra hashish e marijuana, corrispondenti a circa 250 mila dosi", conclude Piantedosi. (Rer)