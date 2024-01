Europee: Bonelli (Avs), no a candidature leader, sarebbe presa in giro a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni Europee "sono un passaggio importante per il futuro dell’Europa. Per questo non dobbiamo ingannare i cittadini candidandoci alle elezioni, sapendo che una volta eletti non faremo le/eurodeputate/i". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra. "Noi Verdi siamo convinti che sia inaccettabile che i leader di partito, già membri del Parlamento italiano, si candidino alle elezioni Europee sapendo che non occuperanno mai un seggio nel Parlamento Ue - continua il parlamentare -. Figuriamoci la presidente del Consiglio che dovrà sospendere le funzioni di governo per la campagna elettorale. È un dovere, per chi si candida alle elezioni, rispettare la volontà dei cittadini, qualora venisse eletta/o come europarlamentare. Dimettersi dopo l'elezione sarebbe una beffa. E questo vale per tutte e tutti le/i leader. Le elezioni europee sono importanti e non possono essere derubricate a contesa nazionale sarebbe una doppia beffa”.(Com)