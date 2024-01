Europee: Rosato (Azione-Per), evitare candidature di persone che non faranno questo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un ragionamento che ha "grande senso", quello di "evitare di candidare persone che poi in Europa non ci vanno". Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione-Per-Renew Europe e capogruppo in commissione Esteri alla Camera, intervenendo a Skytg24. "È giusto, lo ha detto Calenda, lo hanno detto tanti leader, rispondere alla necessità di un maggior rapporto con gli elettori candidando solo persone che effettivamente poi questo lavoro lo faranno. Io mi auguro che sia una scelta diffusa da parte di tutti i leader", ha concluso Rosato. (Rin)