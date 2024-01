Caso Pozzolo: Fratoianni (Avs), dopo 15 giorni ancora non si sa cosa sia successo davvero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 15 giorni "non si sa ancora che cosa è accaduto veramente alla festicciola a Capodanno, con pistola acclusa, di Delmastro e Pozzolo". Lo ha detto il parlamentare di Alleanza verdi e sinistra, Nicola Fratoianni. "Anzi ora si scopre pure che a quest'ultimo i carabinieri avevano dato parere negativo per il porto d'armi, eppure la prefettura senza batter ciglio glielo aveva concesso. Avevo accennato qualche settimana fa che sembrava il copione di un film di quart'ordine. Siamo invece ben oltre l'immaginabile - ha aggiunto -. La presidente del Consiglio fino a quando farà finta di niente? Pensa davvero che gli italiani siano dei gonzi? Il caso Delmastro e Pozzolo, le vicende che coinvolgono il sottosegretario alla cultura Sgarbi, l'affaire Santanchè con tutto quello che abbiamo visto nelle varie inchieste, giornalistiche e giudiziarie. Non è forse arrivato il momento di fare pulizia in questo governo? O la destra vuol fare la faccia feroce solo con la povera gente?", ha concluso.(Rin)