Roma: 14enne ucciso, il padre biologico “voglio sapere cosa ci faceva fuori alle 3 di notte”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivan Edoard il padre biologico di Alexandru, il 14enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio della stazione metro C Pantano a Monte Compatri dice che ha provato a parlare con la ex moglie, madre di Alexandru, ma di non esserci riuscito. “Vorrei che qualcuno mi dicesse -ha detto l’uomo che vive e lavora a Firenze - che cosa ci faceva in giro mio figlio alle 3 di notte. Sto aspettando che qualcuno me lo dica”. Ivan deve essere ascoltato dai carabinieri di Frascati e sostiene che il suo rapporto con il figlio era buono e che si sentivano spesso. “Era un ragazzo tranquillo. Soltanto mi sono arrabbiato qualche mese fa quando ho saputo che aveva iniziato a fumare”, ha concluso. (Rer)