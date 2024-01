Lombardia: il contratto di lavoro per sport, fitness e benessere un rinnovo importante per la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di sport, fitness e benessere - quello siglato il 12 gennaio a Roma nella sede del Coni alla presenza del presidente Giovanni Malagò – molto importante per lo sport in Lombardia. Ad apporre la firma del contratto nazionale è stata la Confederazione dello Sport - l'Associazione di categoria del mondo sportivo aderente a Confcommercio che rappresenta gli interessi di imprenditori sportivi, gestori e operatori di attività sportive, del tempo libero, del benessere e delle attività ludico-ricreative, gestori degli impianti sportivi, lavoratori autonomi sportivi - insieme ai sindacati Slc-Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom. In Lombardia la firma del contratto era attesa – rileva Confcommercio Sport & Wellness Lombardia - anche perché la recente riforma dello sport porterà nel giro di poco tempo un cambio epocale nel settore. In Lombardia più del 30 per cento dei cittadini fa sport (contro il 25 per cento a livello nazionale) con il 20 per cento di atleti di tutta Italia; ci sono, inoltre, quasi 13 mila impianti sportivi e più di 9 mila società sportive (oltre il 15 per cento del totale italiano). Solo nella nostra regione, ricorda Paolo Uniti, direttore di Confcommercio Sport & Wellness Lombardia, gli addetti sono oltre 8mila. Ad essi vanno aggiunti circa 20 mila collaboratori. L'intero universo legato allo sport muove quasi 3 miliardi di euro. "Gli obiettivi del nostro contratto nazionale sono importanti – spiega Uniti - non si tratta di un semplice rinnovo, ma di un innovativo strumento di inclusione del mondo del lavoro sportivo e del benessere fisico. Sport e benessere creano lavoro e costituiscono un fattore trainante dell'economia lombarda". (Com)