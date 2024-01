Estonia: premier Kallas, non possiamo espellere cittadini ucraini in età da mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia non espellerà gli uomini ucraini in età da mobilitazione arrivati nel Paese. Lo ha affermato la premier estone Kaja Kallas, in un'intervista rilasciata al portale "Kyiv Independent". Kallas ha ammesso di aver discusso la questione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della visita a Tallinn d quest'ultimo, ma ha escluso di poter espellere i cittadini ucraini arrivati legalmente in Estonia. “Quando sono arrivati qui, l’Unione Europea ha concesso loro protezione temporanea. Pertanto, sicuramente non faremo nulla per estradarli. È compito dell’Ucraina contattare le persone qui e invitarle a tornare”, ha spiegato Kallas. (Kiu)