Ecuador: emergenza sicurezza, liberati gli oltre 130 dipendenti delle carceri tenuti in ostaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Ecuador hanno reso nota la liberazione delle 133 persone tenute in ostaggio dai detenuti in almeno sette penitenziari del Paese. Si tratta dei dipendenti del sistema carcerario - guardie, personale amministrativo, cuochi, inservienti - sequestrati a inizio settimana, nelle ore successive alla proclamazione dello stato di emergenza firmata dal presidente, Daniel Noboa, per sostenere il "conflitto armato interno" contro le bande criminali. La notizia della liberazione è arrivata nella serata di sabato, la mattina in Italia, e salutata dallo stesso Noboa in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X: "Congratulazioni al lavoro patriottico, professionale e coraggioso delle Forze armate, della Polizia nazionale e del sistema carcerario", ha scritto. Poche ore prima, il governo aveva diffuso un nuovo bilancio delle operazioni effettuate dalle forze di sicurezza: si parla di 1.105 arresti e di 28 gruppi "terroristici" smantellati. (Brs)