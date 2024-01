Lazio: Valeriani (Pd), presentata interrogazione su bando responsabile Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata un'interrogazione al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito al bando di nomina del nuovo responsabile della direzione regionale Emergenze, Protezione civile e Nue 112. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito democratico alla Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. In una nota, Valeriani commenta: "Prima hanno soppresso l'Agenzia della Protezione civile con l'obiettivo di cancellare una poltrona, ma adesso hanno bandito un concorso esterno per il responsabile della nuova direzione regionale Emergenze, Protezione civile e Nue 112. Nel frattempo - aggiunge - è tutto fermo: meno risorse, nessuna iniziativa e blocco totale delle attività di formazione dei volontari che l'Agenzia per anni aveva assicurato. Avevano presentato questa decisione come un'esigenza di risparmio per le casse regionali, mentre rappresenta una semplice e pura operazione di spoil sistem, che sta lasciando senza guida da molti mesi un settore fondamentale della Regione. L'Agenzia era stata istituita per rispondere con tempestività ed efficacia alle diverse emergenze che potessero riguardare il territorio regionale, tanto è vero che la legge istitutiva fu approvata nel 2014 anche con il voto positivo della destra che oggi lo dimentica - aggiunge il consigliere Pd - ma la Giunta Rocca non sembra condividere questi obiettivi e invece di rafforzare e rendere sempre più efficiente il sistema della Protezione civile, ha eliminato l'Agenzia per trasferire competenze e funzioni a una mega direzione regionale, con il rischio ora di burocratizzare e rallentare la prontezza di intervento in caso di calamità". (segue) (Com)