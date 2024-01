Lazio: Valeriani (Pd), presentata interrogazione su bando responsabile Protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un'interrogazione al presidente Rocca - sottolinea Valeriani - perché questa scelta è profondamente sbagliata e rischia di indebolire il Lazio e danneggia i suoi cittadini, privandoli di una realtà fondamentale per garantire sostegno e soccorso. Hanno creato questa mega direzione - conclude Valeriani - ma è possibile che non ci fossero dirigenti regionali in grado di guidarla? Nella mia interrogazione chiedo di conoscere le risultanze delle valutazioni su candidature interne ritenute non adeguate, che hanno giustificato il ricorso a un bando per professionalità esterne all'amministrazione. Sono curioso di conoscere il nuovo responsabile delle emergenze e della Protezione civile e il suo curriculum, per il quale si è arrivati a smontare una delle strutture più efficienti della Regione a ridosso del Giubileo", conclude Valeriani. (Com)