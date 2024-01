Agricoltura: Salandra (Fd'I), bene istituzione fondo per emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato istituito, con l'ultima legge di bilancio, il fondo per le emergenze in agricoltura, "con una importante dotazione di 300 milioni di euro" e "dall'inizio della 19esima legislatura a oggi sono stati convertiti in legge diversi decreti recanti iniziative normative di interesse, per fornire aiuti immediati al settore agricolo e della pesca". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Giandonato La Salandra, componente della commissione Agricoltura alla Camera. "Questo Governo non ha mai lasciato indietro il nostro comparto primario, spesso soggetto ad emergenze e urgenze dovute all'imprevedibilità di fattori naturali e climatici, anzi intende sostenere gli investimenti delle imprese che operano nell'ambito agricolo, agroalimentare, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura, per rafforzarne sempre più la centralità per l'economia e per il sistema Paese", ha concluso. (Rin)