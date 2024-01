Mar Rosso: Sanchez, la Spagna non parteciperà a missione europea di pattugliamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non si unirà alla missione europea per il pattugliamento del Mar Rosso. Lo ha detto il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista al quotidiano "El Pais". "Abbiamo più di tremila soldati schierati in diverse missioni. Stiamo guidando l'operazione Atalanta nell'Oceano Indiano per contrastare il fenomeno della pirateria. Naturalmente non ci opporremo al lancio di questa nuova missione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Ma la nostra intenzione è quella di non partecipare perché riteniamo che siamo già presenti in altre missioni internazionali e che altri Paesi dovrebbero guidare questa missione", ha spiegato Sanchez. Il premier ha poi evidenziato come siano sempre più concreti i rischi di escalation in Medio Oriente, "non solo nel Mar Rosso, ma anche nel nord di Israele, al confine con il Libano. Stiamo guidando la missione multilaterale delle Nazioni Unite in Libano. Abbiamo mantenuto fin dall’inizio un atteggiamento assolutamente coerente". In Israele "stiamo parlando di un attacco terroristico che condanniamo. Abbiamo anche chiesto il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico Hamas. Ma con la stessa determinazione affermiamo che il diritto internazionale va rispettato. In Ucraina, legato all'integrità territoriale, e in Israele e Palestina, al rispetto del diritto internazionale umanitario". In ogni caso, ha proseguito Sanchez, "non abbiamo mai avuto una crisi diplomatica con Israele". (Spm)