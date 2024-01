Spagna: Sanchez, governo deve accettare pluralità politica e diversità territoriale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna è impossibile governare senza assumere la prospettiva della pluralità politica e della diversità territoriale del Paese. Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista al quotidiano "El Pais". " Viviamo in un'epoca in Europa e in Spagna con maggioranze parlamentari frammentate. Quattro Paesi su cinque in Europa hanno governi di coalizione e molti di loro hanno minoranze parlamentari. Dobbiamo accettare la realtà, operare su di essa e andare avanti con umiltà, con lavoro e con capacità di dialogo con politiche vantaggiose per la maggioranza sociale", ha osservato il premier. "Stiamo facendo una cosa molto importante per la coesistenza: i partiti indipendentisti che fino a ieri si rifiutavano di votare l'investitura di un presidente del governo spagnolo, o addirittura di partecipare al governo del paese, hanno deciso di farlo oggi", ha spiegato Sanchez, secondo cui "quando la destra governa e stringe patti con il nazionalismo periferico, si scopre che è sinonimo di senso di Stato. Quando lo fa la sinistra, quello che facciamo è poco meno che un ricatto o una vendita di pezzi alla Spagna". (Spm)