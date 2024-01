Acca Larentia: Ferro (Fd'I), non serve che Meloni dichiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità che la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, "debba dichiarare qualcosa che è scontato per tutti gli italiani, credo che sia un modo della sinistra di spostare l'attenzione dalla mancata leadership che rappresenta al momento". Lo ha detto la sottosegretaria all'Interno di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, intervenendo a Skytg24. "Fd'I e Giorgia Meloni non hanno a che fare con questi movimenti, è una storia che non ci appartiene per visione e per ciò che stiamo dimostrando - ha sottolineato -. Libertà e democrazia sono i capisaldi che guidano il percorso di Meloni", ha concluso Ferro.(Rin)