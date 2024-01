Pakistan: elezioni, negato il simbolo della mazza da cricket al partito dell'ex premier Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Pakistan (Epc) ha negato al Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), il partito dell'ex premier Imran Khan, l'uso della mazza da cricket come simbolo da inserire nelle schede delle elezioni generali dell'8 febbraio. Il collegio, di tre magistrati, ha confermato la decisione adottata il 22 dicembre dalla Commissione elettorale (Ecp), contro cui si era pronunciata in settimana l'Alta corte di Peshawar. L'alto tribunale ha riconosciuto il diritto della Ecp di intervenire sulla materia e, citando gli ordini da questa comminati ad altri 13 partiti, ha negato l'esistenza di un atteggiamento discriminatorio nei confronti del Pti. La Commissione aveva accolto le riserve di gruppi minoritari del partito che, in rotta con il metodo utilizzato per selezionare i candidati alle elezioni, erano pronti a denunciare l'uso del simbolo senza il loro consenso. (segue) (Inn)