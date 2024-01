Europee: Ferro (Fd'I), nel nostro partito ancora non si discute di liste e candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le Europee "nel partito non abbiamo ancora iniziato a discutere di liste ed eventuali candidature". Lo ha detto la sottosegretaria all'Interno di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, intervenendo a Skytg24. "Ancora c'è tempo per riflette su quel che c'è da fare. Sarà la premier, ascoltando le persone che ritiene di dover sentire, a fare la propria scelta, che, come ci ha dimostrato fino a oggi, sarà la più giusta", ha concluso. (Rin)