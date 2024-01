Roma: gira armato di forbici a San Lorenzo e aggredisce agenti, arrestato 26enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava girando armato di forbici nel quartiere San Lorenzo di Roma, dopodiché ha aggredito alcuni agenti che hanno tentato di fermarlo, e per questo è stato arrestato. Gli agenti del commissariato San Lorenzo e Porta Pia hanno ammanettato un uomo di 26 anni con l’accusa di minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È successo questa notte, poco prima delle ore 3, quando gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che si aggirava per il quartiere armato di forbici. Rintracciato in via dei Volsci, il 26enne si è scagliato sugli agenti. Al termine di una colluttazione, l’uomo è stato bloccato e le forbici sequestrate. A causa della colluttazione, alcuni agenti hanno riportato alcune ferite, e sono stati refertati con 7 giorni di prognosi.(Rer)