Caso Pozzolo: Boschi (Iv), grave che Delmastro usi polizia penitenziaria come falange personale

21 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, "è grave che usi l'organo della polizia penitenziaria come se fosse una falange personale a sua disposizione". Lo ha detto la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi, intervenendo a Skytg24. "Nel momento in cui succede una cosa come quella avvenuta durante la notte di Capodanno, tra gli esponenti del partito di governo di questo Paese c'è uno scarica barile di responsabilità e noi dopo 15 giorni ancora non sappiamo cosa sia successo", ha concluso.(Rin)