Danimarca: oggi cerimonia di passaggio della corona tra Margrethe e primogenito Frederik

- La Danimarca assisterà in giornata al passaggio della corona tra la regina Margrethe II, la più longeva nella storia del Paese, e il primogenito Frederik, annunciato già nelle scorse settimane. L'83enne Margrethe ha deciso di abdicare dopo 52 anni alla guida del Paese, divenendo la prima monarca danese in quasi 900 anni a rinunciare al trono. A Copenaghen sono attese decine di migliaia di persone ad assistere alla celebrazione. Secondo il programma, il futuro monarca, 55enne, sarà accompagnato all'evento di incoronazione dalla moglie Mary, nata in Australia, mentre Margrethe effettuerà il suo ultimo giro in carrozza da regina per le strade di Copenaghen, prima di recarsi a firmare la dichiarazione formale di abdicazione. La cerimonia si terrà in Parlamento, nel corso di una riunione del Consiglio di Stato alla quale parteciperanno il governo, Frederik e il figlio maggiore Christian, 18 anni e nuovo erede al trono. Successivamente, la premier Mette Frederiksen proclamerà il nuovo re sul balcone del Parlamento e Frederik terrà un breve discorso. (Sts)