Regionali: Lupi, centrodestra troverà sintesi giusta per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il centrodestra "troverà la sintesi giusta per vincere con candidati forti e credibili, sia confermando gli uscenti su cui c’è condivisione, sia ascoltando i territori, come già accaduto in Sicilia e Molise". Lo afferma il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, in vista delle prossime elezioni Regionali. (Rin)