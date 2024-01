Giustizia: Lupi, la vogliamo giusta e vicina a persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Vogliamo una giustizia giusta e vicina alle persone. Per questo aboliremo l’abuso d’ufficio, un finto reato che paralizza la Pubblica amministrazione, come richiesto dai sindaci. E regoleremo le intercettazioni, strumento di indagine indispensabile che, però, non possono trasformarsi in gogna mediatica per persone non indagate". E' quanto dichiara il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)