Mar Rosso: ministro Esteri britannico, non prendere iniziativa avrebbe portato ad altri attacchi

- Non prendere iniziativa contro gli Houthi avrebbe portato a un aumento degli attacchi nel Mar Rosso. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, in un'intervista all'emittente "Sky News". Le azioni dei ribelli yemeniti, secondo Cameron, rappresentano "attacchi terroristici a tutti gli effetti". Il ministro ha suggerito che il governo possa aderire a ulteriori iniziative militari in futuro, perchè il Regno Unito "ha dimostrato di essere pronto a fare seguito alle proprie dichiarazioni e avvertimenti" con azioni concrete. Per Cameron, "è difficile pensare a un momento in cui a livello globale ci sono stati così tanti pericoli, insicurezza e instabilità". In merito alla possibilità che le operazioni militari di Regno Unito e Stati Uniti possano acuire le tensioni in Medio Oriente, il ministro ha rilanciato chiedendo quali sarebbero le conseguenze di una mancanza di iniziativa, dopo che "abbiamo subito attacchi continui per due mesi e abbiamo lanciato avvertimenti su avvertimenti". Questa linea non ha funzionato, ha fronte di attacchi crescenti. "Non agire è una linea d'azione, che però non ha funzionato", ha proseguito Cameron. (Rel)