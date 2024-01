Fisco: Melchiorre (Fd'I), ripetere bufala che aiutiamo evasori non lo renderà vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A sinistra continuano imperterriti nella diffusione di bufale per screditare il lavoro del governo Meloni, e puntualmente vengono smentiti dai fatti. La riforma del fisco che stiamo varando, non solo aggiorna un sistema antico di decenni e ci mette al passo con i nostri partner europei, ma smette di rendere il fisco un sistema vessatorio nei confronti dei cittadini". Lo scrive, in una nota, Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Finanze di palazzo Madama, che aggiunge: "Ripetere ossessivamente la bugia che aiuteremo gli evasori non lo renderà vero, aggiorneremo tutti i sistemi fiscali e li renderemo più accessibili ai cittadini che, oltre a pagare, non dovranno anche avventurarsi nei meandri di una burocrazia che per forza li facilita a sbagliare. Continueremo a lavorare nel solo interesse del popolo italiano e della nostra nazione, poniamo fine alle vessazioni e rimettiamo il fisco al servizio del cittadino".(Com)