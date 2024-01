Guatemala: presidente eletto Arevalo, manterremo le relazioni con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo, ha ribadito che il Paese - pur lavorando a un miglioramento delle relazioni commercial con la Cina - manterrà le relazioni diplomatiche con Taiwan. "Confermiamo e confermeremo le relazioni diplomatiche con Taiwan", ha detto Arevalo alla vigilia della cerimonia di insediamento, attesa per oggi. "Di fatto, alla cerimonia sarà presente il ministro degli Esteri di Taiwan (Joseph Wu). Portiamo avanti il dialogo con l'isola, sia per coordinare la cooperazione, sia per fare in modo che ci sia un flusso di investimenti nel nostro Paese". Il presidente eletto ha al tempo stesso ricordato che si sta "sviluppando" una "relazione commerciale con la Cina" e che è intenzione del suo governo "renderla ancora più ampia". Il Guatemala è rimasto l'unico Paese centroamericano ad avere rapporti diplomatici con Taiwan, dopo che a marzo 2023 - da ultimo - anche l'Honduras ha deciso di stabilire relazioni con Pechino. Sociologo, 64 anni, Arevalo prende oggi il posto di Alejandro Giammattei, il presidente uscente con nazionalità anche italiana, grazie alla vittoria delle elezioni di agosto con oltre il 60 per cento dei voti. (Mec)