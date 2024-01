Cultura: Sbrollini (Iv), governo taglia, noi ultimi ad investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo "non investe in cultura. Anzi taglia, come conferma la legge di Bilancio: via il bonus cultura, riduzione dei finanziamenti per il cinema. Una tendenza che denota un generale disinteresse per questo comparto fondamentale e per i giovani". Lo afferma la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali e componente della commissione Cultura di palazzo Madama. "Il nostro Paese, nonostante l'immenso patrimonio archeologico e culturale, è agli ultimi posti in Europa per spesa corrente sulla cultura. Non si punta - spiega la parlamentare - sulle nuove produzione, che sono quelle che creano l'humus culturale e stimolano le riflessioni e il pensiero. Il governo Meloni non ha fatto nulla per invertire la tendenza. Val la pena di ricordare che l'ultima volta che si è investito in cultura in questo paese è stato con il governo Renzi. Fa rabbia vedere che quei provvedimenti, la 18 app, i fondi per gli audiovisivi, la riforma museale, siano state via via smontate e definanziate". (Rin)