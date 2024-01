Taiwan: Germania si congratula per elezioni "libere e pacifiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si è congratulata con Taiwan per le elezioni "libere e pacifiche", auspicando di espandere la cooperazione con Taipei nel quadro del principio della Cina unica. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri tedesco. "Le elezioni libere e pacifiche di Taiwan hanno dimostrato ancora una volta quanto la democrazia sia saldamente radicata" nell'isola e "quanto gli elettori siano fortemente legati ai valori democratici", si legge nel comunicato. "La Germania intrattiene strette e buone relazioni con Taiwan in molti settori e vorrebbe ampliarle ulteriormente in conformità con la politica tedesca di una sola Cina", prosegue la nota. La diplomazia tedesca sottolinea anche l’importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. "La Germania è impegnata a mantenere lo status quo e a rafforzare la fiducia. Il cambiamento dello status quo può avvenire solo pacificamente e di comune accordo. Ci auguriamo che entrambe le parti continuino a compiere sforzi per riprendere il dialogo", ha aggiunto il dicastero. (Geb)