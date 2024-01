Iraq: incontro fra presidenti Rashid e Barzani, focus su relazioni Baghdad-Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iraq, Abdullatif Rashid, e il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, hanno affermato la necessità di risolvere le questioni in sospeso tra Erbil e Baghdad, sottolineando l'importanza di erogare le quote finanziari previste dal bilancio. Nel loro incontro avvenuto oggi a Baghdad, Rashid e Barzani hanno discusso delle condizioni politiche e di sicurezza in Iraq e nella regione del Kurdistan, le relazioni tra Erbil e Baghdad, i negoziati per affrontare le questioni e gli ultimi sviluppi nella regione e il loro impatto, secondo una nota stampa della presidenza di Erbil. Entrambi i leader hanno sottolineato la necessità di risolvere le questioni tra Erbil e Baghdad sulla base della Costituzione e di continuare il dialogo tra il governo regionale del Kurdistan e il governo iracheno. Per quanto riguarda i conflitti regionali, i leader hanno sottolineato il non coinvolgimento dell'Iraq nei conflitti regionali, esortando tutte le parti a proteggere gli interessi più importanti del Paese, la pace, la stabilità e ad evitare qualsiasi caos o complicazioni. Da parte sua, in una nota stampa la presidenza irachena ha sottolineato l'importanza di rafforzare la sicurezza e la stabilità, la cooperazione e il coordinamento per soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini. (Irb)