Roma: 14enne ucciso a Monte Compatri, si segue pista lite al bar, trovata mazza nel parcheggio

- Chi ha partecipato alla lite al bar potrebbe aver avuto un ruolo nella morte del ragazzo di 14 anni ucciso venerdì notte a colpi d'arma da fuoco nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C a Monte Compatri, in provincia di Roma. Questa sembra essere al momento la pista seguita dagli inquirenti, che da questa mattina hanno continuato a sentire i testimoni e le persone informate sui fatti per fare luce su alcuni punti poco chiari della vicenda. Tra le persone che verranno sentite, secondo quanto si apprende, ci saranno quelle presenti quella notte e la cerchia di parenti del ragazzo. Il patrigno della vittima, sentito ieri dagli inquirenti, avrebbe indicato i nomi delle persone con le quali aveva avuto una lite poche ore prima al bar in zona Borghesiana, alla quale avrebbe partecipato. Ed è in questo contesto che si starebbe cercando l'assassino. Si tratta, tuttavia, ancora di ipotesi al vaglio degli investigatori, che stanno analizzando i filmati di videosorveglianza della metropolitana. Altro punto da chiarire è quello di una mazza da baseball trovata nel parcheggio della Metro C Pantano, anche se bisogna capire se sia attinente alla vicenda. Nel corso della mattinata, inoltre, il comandante dei carabinieri del gruppo Frascati, Alberto Raucci, rilascerà alcune dichiarazioni nel parcheggio dove si è consumata la tragedia. (Rer)