Colombia: frane per maltempo nel nord, sale a 34 il numero delle vittime

- È salito a 34 il numero di morti causati dalle frane che si sono prodotte venerdì nella strada che collega Medellin a Quibdò, nel nord della Colombia. Smottamenti, conseguenza delle forti piogge registrate negli ultimi giorni, che responsabili anche di 19 feriti. La situazione più drammatica si è registrata nella località El Siete, dove diversi automobilisti si erano fermati in attesa che la strada fosse liberata da un cumulo di terra rovesciato in precedenza. A un certo punto, come testimonia un video comparso in rete, una imponente fetta di terra si è staccata dalla collina sovrastante la strada rovesciandosi sulla fila delle auto e su un casolare presso cui, riportano i media, i viaggiatori si erano fermati ad attendere che spiovesse e rifocillarsi. "Mi rammarico profondamente per le morti registrate in questa tragedia, in maggioranza bambine e bambini, stando a quanto riferiscono i primi rapporti. Tutta la nostra solidarietà alla provincia del Chocò e alle famiglie delle vittime", ha scritto la vice presidente, Francia Marquez, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Le autorità stimano che il bilancio delle vittime non sia ancora completo. Sul posto lavorano elementi dell'esercito, della polizia , della protezione civile e dei vigili del fuoco. (Mec)