Europee: Rosato (Azione-Per), siamo il solo Paese che vota con le preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è "l'unico Paese che vota con le preferenze e generalmente non si sceglie la classe dirigente che va in Europa". Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione-Per-Renew Europe e capogruppo in commissione Esteri alla Camera, intervenendo a Skytg24. "E' un gap che paghiamo qualche volta, ma è giusto rispondere alla necessità di un maggior rapporto con gli elettori, candidando le persone che effettivamente faranno questo lavoro". Sulla candidatura di Schlein "le donne del Pd hanno ragione a dire che questo penalizzerebbe tutte le donne", ha concluso Rosato.(Rin)