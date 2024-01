Ucraina: comandante Forze armate Zaluzhny visita truppe impegnate nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, il comandante in capo delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny e il capo di stato maggiore Serhiy Shaptala hanno lavorato nelle aree di responsabilità dei gruppi strategico-operativi delle truppe "Tavria" e "Odesa". Lo ha scritto lo steso Zaluzhny sul proprio canale Telegram. "Abbiamo svolto un lavoro fruttuoso con i comandanti delle aree e i comandanti delle brigate, che svolgono compiti nelle regioni di Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia", ha spiegato Zaluzhny. Secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine, sono state concordate ulteriori misure per aumentare l'efficacia dell'impiego delle truppe, tenendo conto delle risorse disponibili e della situazione operativa. Inoltre, insieme al comandante delle forze navali, Oleksiy Neizhpapa, è stata elaborata in dettaglio la questione della situazione nel Mar Nero. (Kiu)