Israele: manifestazioni a Tel Aviv a 100 giorni dall'attacco di Hamas

- Migliaia di israeliani hanno dato il via alle manifestazioni sabato sera a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi israeliani - circa 130 - ancora detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Alla manifestazione, che commemora i 100 giorni dal rapimento degli ostaggi avvenuto il 7 ottobre , durerà 24 ore e vedrà la partecipazione di leader israeliani e internazionali, ambasciatori, ostaggi liberati dalla prigionia di Hamas, famiglie degli ostaggi ancora tenuti prigionieri. La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio per gli ostaggi, le vittime - oltre 1.200 - dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e i soldati caduti. I dj sopravvissuti al festival musicale Nova - dove sono stati massacrati centinaia di partecipanti - si sono esibiti alle 6.29 (le 5:29 in Italia), momento in cui è iniziato il massacro di Hamas il 7 ottobre. Molti artisti si esibiranno all'evento per tutta la sera e fino a tarda notte, durante la quale la manifestazione sarà guidata dai giovani membri del Forum Hostage and Missing Families. Domani, 15 gennaio, alle 11 è previsto uno sciopero di 100 minuti per ricordare i 100 giorni trascorsi dal 7 ottobre ed esprimere solidarietà con gli ostaggi. Secondo il sindacato dei lavoratori Histadrut, che ha avviato l'evento, si prevede che le principali aziende tra cui Facebook, El Al, Wix, Bank Leumi, Bank Hapoalim, Cellcom, Strauss e Tnuva parteciperanno allo sciopero, riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". Si prevede che varie organizzazioni, imprese, aziende, ospedali, università e scuole in tutto il paese cesseranno le attività e si uniranno allo sciopero delle 11:00. (Res)