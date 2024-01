Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alpi e Prealpi cielo velato o poco nuvoloso, in serata aumento della nuvolosità. Su Pianura e Appennino inizialmente velato con foschie e locali banchi di nebbia, dal mattino tendenza a nuvoloso per nubi basse in aumento, in irregolare temporaneo sollevamento nel primo pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo occasionale debole pioviggine possibile in tarda serata sulla pianura. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime tra -4 e -1°C, massime 6 e 9°C.(Rem)