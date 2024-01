Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alpi e Prealpi sereno o poco nuvoloso, con addensamenti irregolari fino al mattino per nubi medio-basse. Altrove fino alla tarda mattina in prevalenza nuvoloso con foschie diffuse, quindi in parziale attenuazione con schiarite, dal pomeriggio prevalentemente velato; in serata foschie e locali banchi di nebbia. Precipitazioni assenti, salvo debole pioviggine possibile tra notte e primo mattino sulla pianura. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in aumento. In Pianura minime intorno a 5°C, massime intorno a 8°C. (Rem)