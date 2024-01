Agroalimentare: Coldiretti, il giorno più triste si combatte a tavola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle mandorle al petto di pollo, dal provolone, dai legumi fino al tuorlo d'uovo, il Blue monday si combatte a tavola con i cibi anti-tristezza che aiutano a ritrovare il buonumore aumentando il contenuto di serotonina nell'organismo e il benessere psicofisico. Lo afferma la Coldiretti in occasione del giorno più triste dell'anno che cade il 15 gennaio, ovvero il terzo lunedì del mese, data individuata dallo psicologo britannico Cliff Arnall come la peggiore, poiché farebbe maturare nelle persone la consapevolezza che sono finite le festività natalizie e non si avranno altre vacanze fino all'estate. Ma a pesare, secondo gli studiosi, sono anche il calo di luce e le basse temperature, tipici di questo periodo. Il segreto per recuperare il buonumore si trova anche nella tavola attraverso il consumo di cibi ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che si trova in alcuni comuni alimenti e che, combinato con carboidrati, ferro e vitamine del gruppo b, aiuta ad aumentare i livelli di serotonina nell'organismo, il neurotrasmettitore che tra le sue funzioni svolge anche quella di regolare il tono dell'umore. Per prepararsi bene al "lunedì blu" è meglio fare colazione a base di frutta secca a partire dalle mandorle, uno dei prodotti più ricchi di triptopfano con ben 398 milligrammi per 100 grammi di parte edibile (pe), magari accompagnate da latte o yogurt, considerato che anche i latticini "spingono" la serotonina. (segue) (Com)