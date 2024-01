Agroalimentare: Coldiretti, il giorno più triste si combatte a tavola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un pranzo leggero ma ricco di buonumore - continua la Coldiretti - ci si può indirizzare verso il farro (198 milligrammi per 100 grammi/pe) o una zuppa di legumi a partire da fagioli (226 milligrammi per 100 g/pe) e lenticchie (202 milligrammi per 100 g/pe), ma anche le uova, soprattutto il tuorlo (237 milligrammi per 100 g/pe), sono un'alternativa interessante per chi non vuole arrendersi al cattivo umore. A cena si può scegliere carne bianca come quella di pollo (359 milligrammi di triptofano per 100 g/pe) o di maiale oppure indirizzarsi sul pesce come orate o sarde, ma anche i formaggi possono aiutare il buonumore, dal provolone (336 milligrammi di triptofano per 100 grammi/pe) al pecorino romano, dal parmigiano reggiano al grana padano, tutti con un contenuto di triptofano superiore ai 300 milligrammi. Per contorno vanno benissimo verdure come asparagi e spinaci, oppure i funghi, ma anche broccoli e spinaci, perché offrono un alto contenuto di vitamine e sali minerali che influenzano gli stati emotivi. Ma più in generale per garantirsi salute tutto l'anno è importante seguire i principi della dieta mediterranea che si è classificata come migliore dieta al mondo del 2024 davanti alla dash e alla mind sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense Us news and world's report's, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. (segue) (Com)