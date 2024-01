Europee: Calenda, cercheremo di raggiungere un accordo con Più Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra posizione sulle Europee è molto netta: abbiamo provato a fare il Terzo polo, abbiamo dato la chance a Renzi di tornare a fare politica in modo serio e Renzi l’ha distrutta deliberatamente. Quello che noi faremo è cercare di raggiungere un accordo con Più Europa che fa parte del nostro stesso partito in Europa ed andare alle elezioni con un programma molto europeista, con al centro gli Stati Uniti d’Europa”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite de “Il caffè della domenica”, su Radio 24. Quanto ad una possibile paura di non superare la soglia di sbarramento prevista per le Europee, Calenda ha aggiunto: "Azione e Più Europa stanno in qualunque sondaggio di tre punti sopra lo sbarramento". (Rin)