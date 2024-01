Migranti: quattro morti sulle coste francesi durante tentativo di attraversamento della Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro migranti sono rimasti uccisi sulle coste della Francia durante un tentativo di attraversamento del canale della Manica. Lo ha annunciato la prefettura marittima francese, confermando le indiscrezioni del quotidiano "La Voix du Nord". L'incidente è avvenuto a Wimereux "quando un'imbarcazione ha lasciato la spiaggia, le persone si sono trovate in difficoltà in mare per raggiungere l'imbarcazione", ha spiegato la prefettura marittima. Oltre alle quattro vittime è stato registrato anche un ferito grave.(Frp)