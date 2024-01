Regionali: Fedriga, non vedo ostacoli per il terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non bisogna mai basare i sistemi elettorali sulle opportunità del momento, ma capire qual è il sistema che può garantire maggiormente i cittadini. Il limite di mandati per sindaci e governatori è alquanto singolare: sono le uniche cariche elette direttamente dai cittadini e sono anche le uniche che hanno un tetto prestabilito". Lo afferma, in una intervista a "La Stampa", il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Se si fa un ragionamento scevro da convenienze del momento, non vedo ostacoli perché in Parlamento si trovino i numeri per approvare il terzo mandato", prosegue Fedriga, che su come uscire dallo stallo nel centrodestra in vista delle prossime elezioni Regionali osserva: "Mi auguro che si possa uscire in modo unitario. Il valore aggiunto del centrodestra è sempre stato quello di riuscire a trovare una sintesi. Quando, in passato, non ci siamo riusciti, abbiamo penalizzato gli elettori. Perché abbiamo fatto delle proposte poco credibili e non abbiamo dato delle scelte forti ai cittadini. Spero si trovi una via responsabile per tenere unito il centrodestra". (Rin)