Cultura: Pd, sottosegretario indagato è storia che offende Paese

- Un sottosegretario alla cultura indagato "per aver rubato un quadro" è "una storia che offende la storia del nostro Paese, esponendolo a una figuraccia internazionale". Lo scrive il Pd su Instagram. "Abbiamo alla cultura un ministro che non legge i libri e ora questa brutta storia di Sgarbi. Questa è la classe dirigente della destra. Abbiano un minimo di amore per l’Italia: tolgano Sgarbi dal suo posto. Per la dignità, per difendere la storia e il prestigio di un grande Paese", conclude. (Rin)