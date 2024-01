Islanda: eruzione vulcano nel sud-ovest del Paese, attivata le misure di Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'eruzione è in corso in un vulcano nel sud-ovest dell'Islanda. Lo ha reso noto l'ufficio meteorologico del Paese nordico. La Protezione civile islandese ha inviato un elicottero per monitorare la situazione e capire la posizione esatta dell'eruzione. Secondo l'emittente "Ruv", l'eruzione è iniziata a nord della cittadina di pescatori di Grindavik, ma non è ancora chiaro in quale direzione stia scorrendo la lava. Si tratta in ogni caso della quinta eruzione verificatasi sulla penisola di Reykjanes dal 2021. (Sts)