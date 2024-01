Pakistan: elezioni, negato il simbolo della mazza da cricket al partito dell'ex premier Khan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il simbolo della mazza da cricket è stato a lungo associato al partito, considerato che Khan, ora coinvolto in numerose e complesse vicende giudiziarie che lo hanno portato in carcere, è stato un campione di quello sport, a livello internazionale. Lo stesso ex primo ministro, in un articolo pubblicato sull’ultimo numero del settimanale britannico “The Economist”, ha peraltro espresso scetticismo sullo stesso svolgimento del voto. “Oggi il Pakistan è guidato da governi ad interim sia a livello federale sia provinciale”, amministrazioni “costituzionalmente illegali” se non vengono convocate nuove elezioni entro 90 giorni dallo scioglimento delle assemblee, ha spiegato Khan, ricordando che è già successo che le elezioni venissero rinviate. “Anche se le elezioni si tenessero, sarebbero un disastro e una farsa”, ha aggiunto il politico. (Inn)