Business news: esportazioni dalla Cina aumentate del 57,9 per cento nel 2023

- Le esportazioni di auto dalla Cina sono aumentate del 57,9 per cento su anno nel 2023. Lo riferisce l’Associazione nazionale dei produttori d’automobili (Caam), precisando che il numero di veicoli esportati nel periodo ammonta a 4,9 milioni. La crescita è stata trainata dalle esportazioni di veicoli a nuova energia (+77,6 per cento). Nello specifico, le spedizioni di veicoli elettrici sono aumentate dell’81 per cento, mentre quelle di veicoli ibridi hanno registrato una crescita di 47,8 punti percentuali su base annua. Nello stesso periodo, la produzione e vendita di veicoli a nuova energia hanno superato rispettivamente 9,58 milioni e 9,49 milioni di unità, con un aumento del 35,8 e del 37,9 per cento su anno. (Cip)